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21:32, 12 декабря 2024Экономика

Дачников предостерегли от использования одного популярного средства

Дачников предостерегли от использования яичной скорлупы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Hasiah Z / Shutterstock / Fotodom

Дачников предостерегли от использования одного популярного и, по заверениям некоторых экспертов, многофункционального средства на участке — яичной скорлупы — без выполнения нескольких действий. О них садоводам рассказали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, многие дачники забывают о том, что слишком частое внесение яичной скорлупы может привести к защелачиванию почвы, неблагоприятному для многих растений. Помимо этого, она может оказаться источником губительных для растений патогенов. Наконец, яичная скорлупа, которую никак не подготовили к внесению в почву, может привлечь на участок насекомых-вредителей.

Чтобы избежать вышеописанных последствий, эксперты порекомендовали перед использованием подвергать средство тепловой обработке, а также тщательно, желательно до состояния порошка, его измельчать — в этом случае оно будет быстро разлагаться и не привлечет муравьев и других нежелательных гостей. В заключение специалисты посоветовали вносить измельченную яичную скорлупу умеренно — это исключит вероятное негативное влияние средства и на грунт, и на растения.

Ранее дачников призвали посыпать грядки корицей. По словам экспертов «БелНовостей», это поможет избавиться от муравьев на участке.

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