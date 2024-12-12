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15:00, 12 декабря 2024Бывший СССР

Депутат Верховной Рады заявил о близости России к достижению всех целей СВО

Дубинский: Россия практически достигла целей СВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Россия практически достигла всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Теперь расскажите мне, что Путин не добился (...) своих целей. Донбасс — почти взял. До инаугурации Трампа с такими темпами возьмет», — написал депутат.

По его словам, России удалось как провести демилитаризацию Украины, уничтожив все отечественное вооружение, так и ее денацификацию.

Ранее Дубинский заявил, что Украина уже проиграла в конфликте, а президент страны Владимир Зеленский сейчас лишь борется за физическое выживание.

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