Нардеп Дубинский: Украина уже проиграла в конфликте

Украина уже проиграла в конфликте. С таким мнением выступил депутат Верховной Рады Артем Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский сейчас лишь борется за физическое выживание, а Республиканская партия США — за политическое. «Дедушка Байден и госдеп Блинкена с отчаянной скоростью фаршируют Зеленского деньгами и оружием (...) с целью продлить войну еще на два года» — написал Дубинский. Он добавил, что этот срок нужен для промежуточных выборов в Конгрессе, которые должны состоятся в 2026 году.

Поэтому Дубинский считает, что до самой Украины сейчас никому нет дела. «И кто бы не выиграл - Украина уже проиграла», — резюмировал украинский депутат.

Ранее на Украине Дубинский сообщил о суде о назначении даты выборов президента Украины. Оно пройдет 13 декабря.