На Украине пройдет суд о назначении даты выборов президента страны

Нардеп Дубинский: суд о выборах президента Украины пройдет 13 декабря

Суд о назначении даты выборов президента Украины пройдет 13 декабря. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Заседание проводится по иску Дубинского о проведении выборов на Украине. Суд пройдет «против узурпации власти Зеленским», — написал Дубинский.

Заседание пройдет 13 декабря в 10 утра. Оно произойдет на базе Кассационного административного суда в Киеве.

Ранее Александр Дубинский заявил, что зарубежные СМИ разрушают имидж президента Украины Владимира Зеленского. «То, что сейчас происходит вокруг Зеленского, называется деконструкция имиджа. (…) Зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, а это ведь именно то, что отличает зрителя от артиста на сцене», — заявил нардеп.

