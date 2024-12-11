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14:40, 11 декабря 2024Бывший СССР

На Украине пройдет суд о назначении даты выборов президента страны

Нардеп Дубинский: суд о выборах президента Украины пройдет 13 декабря
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Суд о назначении даты выборов президента Украины пройдет 13 декабря. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Заседание проводится по иску Дубинского о проведении выборов на Украине. Суд пройдет «против узурпации власти Зеленским», — написал Дубинский.

Заседание пройдет 13 декабря в 10 утра. Оно произойдет на базе Кассационного административного суда в Киеве.

Ранее Александр Дубинский заявил, что зарубежные СМИ разрушают имидж президента Украины Владимира Зеленского. «То, что сейчас происходит вокруг Зеленского, называется деконструкция имиджа. (…) Зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, а это ведь именно то, что отличает зрителя от артиста на сцене», — заявил нардеп.

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