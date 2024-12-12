Гагин заявил о возможной сдаче украинскими войсками Курахово в ДНР

Гагин: после сдачи Курахово ВСУ некуда будет отступать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) некуда будет отступать после сдачи города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, заявил военный эксперт Ян Гагин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинцы не имееют подготовленных рубежей обороны за спиной. Гагин отметил, что в Донбассе сейчас погодные условия тяжелые, так как очень холодно.

«Учитывая, что позиции неподготовленные, им негде обогреться, им негде остановиться, и уж тем более негде прятаться от нашей артиллерии, авиации и наших дронов. Получается, что отступление, скажем так, похоже на бегство», — подчеркнул он.

Ранее Гагин назвал взятие Курахово под контроль российских войск вопросом нескольких дней.

