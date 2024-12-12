Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:13, 12 декабря 2024Бывший СССР

Гагин заявил о возможной сдаче украинскими войсками Курахово в ДНР

Гагин: после сдачи Курахово ВСУ некуда будет отступать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) некуда будет отступать после сдачи города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, заявил военный эксперт Ян Гагин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинцы не имееют подготовленных рубежей обороны за спиной. Гагин отметил, что в Донбассе сейчас погодные условия тяжелые, так как очень холодно.

«Учитывая, что позиции неподготовленные, им негде обогреться, им негде остановиться, и уж тем более негде прятаться от нашей артиллерии, авиации и наших дронов. Получается, что отступление, скажем так, похоже на бегство», — подчеркнул он.

Ранее Гагин назвал взятие Курахово под контроль российских войск вопросом нескольких дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном, пострадали четыре бойца. Это третий удар по территории Чечни

      Сотрудницы устроили рождественский розыгрыш начальнику и восхитили пользователей сети

      На Украине возмутились «подаренным» российским войскам мощным укрепрайоном под Покровском

      Россиянка побывала в Таиланде и раскрыла шесть раздражающих особенностей страны

      Названы наиболее действенные способы избавиться от похмелья

      Гагин заявил о возможной сдаче украинскими войсками Курахово в ДНР

      Женщина пережила нападение крокодила и почувствовала в себе сверхъестественную силу

      Названы явные признаки мужских измен

      Названы способные заменить сладости низкокалорийные десерты

      Сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше