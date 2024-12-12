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02:47, 12 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР назвали взятие Курахово вопросом нескольких дней

Военный аналитик Гагин назвал взятие Курахово вопросом нескольких дней
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный аналитик, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал взятие Курахово под контроль российских войск вопросом нескольких дней.

«Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней», — сказал он.

Гагин добавил, что ситуация может в любой момент измениться, например, Вооруженные силы Украины (ВСУ) успеют перегруппироваться или усилить свои подразделения, подтянуть резервы.

Ранее стало известно, что российские военные подняли российский флаг над элеватором в Курахово. До того военный корреспондент Евгений Поддубный рассказывал, что подразделения Вооруженных сил Украины в Курахово начали отступать на территорию промзоны, расположенной на окраине города.

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