В ДНР назвали взятие Курахово вопросом нескольких дней

Военный аналитик Гагин назвал взятие Курахово вопросом нескольких дней

Военный аналитик, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал взятие Курахово под контроль российских войск вопросом нескольких дней.

«Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней», — сказал он.

Гагин добавил, что ситуация может в любой момент измениться, например, Вооруженные силы Украины (ВСУ) успеют перегруппироваться или усилить свои подразделения, подтянуть резервы.

Ранее стало известно, что российские военные подняли российский флаг над элеватором в Курахово. До того военный корреспондент Евгений Поддубный рассказывал, что подразделения Вооруженных сил Украины в Курахово начали отступать на территорию промзоны, расположенной на окраине города.

