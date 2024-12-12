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19:26, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Гоген Солнцев рассказал о встрече с преследовательницей из-за участия в «Давай поженимся!»

Солнцев заявил о встрече с преследовательницей из-за шоу «Давай поженимся!»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

Шоумен Гоген Солнцев раскрыл последствие участия в передаче «Давай поженимся!» на Первом канале. В интервью журналистке Саше Сулим, запись которого доступна на YouTube, он заявил о встрече с преследовательницей из-за участия на проекте.

Солнцев рассказал, что однажды принял участие в «Давай поженимся!» в качестве одгого из нескольких кандидатов на роль жениха. «Она (невеста — прим. «Ленты.ру») меня не выбрала, а там такие правила: если тебя не выбирают, то на тебя могут прийти отклики зрителей. И первый отклик отправила та женщина, которая меня на тот момент уже лет пять третировала: это ночные звонки, расписанный подъезд — все, что мешает жить», — вспомнил он.

Участник проекта отметил, что авторы передачи не знали, что обратившаяся в редакцию проекта женщина преследовала его, и позвали ее шоу. По словам Солнцева, когда они с преследовательницей встретились, она стала оскорблять его мать и обливать его водой. «Мне пришлось в нее, не помню точно, стулом в нее бросить», — заключил он.

Ранее в Луганске суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, который пытался найти жену на шоу «Давай поженимся», за совершенное десять лет назад преступление.

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