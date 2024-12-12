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16:03, 12 декабря 2024Россия

Госдума приравняла бестабачные смеси к никотиносодержащей продукции

Госдума приняла закон о приравнивании бестабачных смесей к никотиновой продукции
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла закон, приравнивающий бестабачные смеси к никотосодержащей продукции. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Документ вносит изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Инициатива относит все смеси для нагревания, которые при этом не содержат табака, к никотиносодержащей продукции.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данный законопроект является очередным шагом к защите здоровья граждан.

1 декабря председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует рассмотреть законопроект о защите детей от потребления табака.

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