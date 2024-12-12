Инфляция обеспечила продуктовым сетям резкий рост выручки

Выручка 10 крупных продуктовых сетей подошла к 7,9 триллиона рублей

За девять месяцев текущего года совокупная выручка топ-10 крупных продуктовых сетей подошла к 7,9 триллиона рублей без НДС, увеличившись таким образом на 24 процента. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Infoline.

В прошлые годы динамика была скромнее. Например, за девять месяцев 2023 года совокупная выручка выросла на 12,4 процента год к году. Тенденцию этого года объясняют ростом продуктовой инфляции, которая к III кварталу в годовом выражении составила 9,51 процента.

Наиболее стремительным ростом выручки смог похвастаться сервис «Самокат». С января по сентябрь его оборот увеличился на 70,7 процента, до 160,5 миллиарда рублей. А единственным из десяти крупных ритейлеров, кто столкнулся с падением выручки, стал «Светофор». За три квартала соответствующий показатель упал на 2,2 процента год к году, до 286,3 миллиарда рублей.

Ранее Infoline прогнозировала, что по итогам 2024 года совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых сетей России может вырасти на 26,4 процента и составить около 11,5 триллиона рублей. Свою роль в этом сыграет и поражение мелких региональных конкурентов. Как следствие, у федеральных сетей будет больше помещений, а кроме того, они победят в борьбе за персонал.

