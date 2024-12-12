Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:12, 12 декабря 2024Экономика

Инфляция обеспечила продуктовым сетям резкий рост выручки

Выручка 10 крупных продуктовых сетей подошла к 7,9 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

За девять месяцев текущего года совокупная выручка топ-10 крупных продуктовых сетей подошла к 7,9 триллиона рублей без НДС, увеличившись таким образом на 24 процента. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Infoline.

В прошлые годы динамика была скромнее. Например, за девять месяцев 2023 года совокупная выручка выросла на 12,4 процента год к году. Тенденцию этого года объясняют ростом продуктовой инфляции, которая к III кварталу в годовом выражении составила 9,51 процента.

Наиболее стремительным ростом выручки смог похвастаться сервис «Самокат». С января по сентябрь его оборот увеличился на 70,7 процента, до 160,5 миллиарда рублей. А единственным из десяти крупных ритейлеров, кто столкнулся с падением выручки, стал «Светофор». За три квартала соответствующий показатель упал на 2,2 процента год к году, до 286,3 миллиарда рублей.

Ранее Infoline прогнозировала, что по итогам 2024 года совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых сетей России может вырасти на 26,4 процента и составить около 11,5 триллиона рублей. Свою роль в этом сыграет и поражение мелких региональных конкурентов. Как следствие, у федеральных сетей будет больше помещений, а кроме того, они победят в борьбе за персонал.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали ответ на обстрел аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

      НАСА объяснило причину потери вертолета Ingenuity на Марсе

      Предсказано будущее новостроек в России

      Токаев оценил развитие отношений России и Казахстана

      Набиуллину обвинили в спасении банков от краха

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Россиянам перечислили самые перспективные автоновинки 2025 года

      Умер последний охранник Сталина

      Россиянин получил 22 года колонии за госизмену и теракт в российском регионе

      Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше