В России спрогнозировали резкий рост выручки продуктовых сетей

«Ъ»: выручка крупнейших торговых сетей в РФ может вырасти на 26,4 % в 2024 году

По итогам 2024 года совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых сетей России может увеличиться на 26,4 процента в сравнении с показателем 2023-го и достичь уровня в 11,5 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков компании Infoline.

Эксперты подчеркивают, что резкому росту годовой выручки крупнейших российских ретейлеров может способствовать положительная динамика, которая прослеживалась в первой половине 2024-го. Так, в январе-июне их суммарный оборот увеличился на 24,7 процента и составил 5,2 триллиона рублей.

Аналитики ожидают, что во втором полугодии высокие темпы роста сохранятся на фоне подорожания продуктов, а также экспансии продуктовых ретейлеров в сегменте доставки и открытия небольших торговых точек. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние проигрыш конкуренции более мелких региональных конкурентов. На этом фоне федеральные продуктовые сети стали получать в пользование больше помещений и выигрывать борьбу за персонал.

В последнее время крупные торговые сети РФ начали осваивать новые для себя форматы работы. Например, в октябре 2023 года в «Магните» решили запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет» на базе выкупленной площадки KazanExpress. В свою очередь, ретейлер «ВкусВилл» в конце августа 2024-го объявил о начале тестирования круглосуточных магазинов без продавцов. До этого, как отметили в компании, подобных пилотных проектов в России никто не запускал.