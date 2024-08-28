В России начали тестировать работу продуктовых магазинов без продавцов

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных точек без продавцов

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Тестирование подобных точек начали в Москве и Московской области, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя продуктового ретейлера.

В качестве образца подобного формата работы он привел пример Южной Кореи, где в последнее время активно развивают такой сегмент продуктового ретейлинга. В дневное время там задействуют традиционный персонал, а в ночное — предпочитают обходиться без продавцов. Подобную схему, как подчеркнул представитель сети, планируют развивать и в России.

Впервые подобный формат работы торговых точек запустили в США в середине 2010-х годов, пояснил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В дальнейшем такой способ функционирования розничных сетей распространился в ряде азиатских стран, включая Сингапур и Китай. В России же подобный формат до «ВкусВилла» еще никто не запускал, добавил он.

Однако, как уточнил эксперт, подобный формат работы за это время так и не получил широкого распространения в США и азиатских странах. Это обусловлено растущими рисками краж в период отсутствия на месте обслуживающего персонала, заключил аналитик. «Будет ли работать такой формат в России, покажет только время», — резюмировал Бурмистров.

В начале апреля 2024 года агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщило о покупке «ВкусВиллом» 95 процентов сервиса по доставке готовой еды в офисы «Обед.ру». Представитель продуктового ретейлера объяснил подобное решение необходимостью наращивать присутствие сети в сегменте корпоративного питания. Подобная крупная покупка не стала первой для компании за последнее время. В ноябре 2023 года «ВкусВилл» приобрел бренд и основные активы сети «Андерсон» за 600-800 миллионов рублей.