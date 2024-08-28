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11:32, 28 августа 2024Экономика

В России начали тестировать работу продуктовых магазинов без продавцов

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных точек без продавцов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Тестирование подобных точек начали в Москве и Московской области, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя продуктового ретейлера.

В качестве образца подобного формата работы он привел пример Южной Кореи, где в последнее время активно развивают такой сегмент продуктового ретейлинга. В дневное время там задействуют традиционный персонал, а в ночное — предпочитают обходиться без продавцов. Подобную схему, как подчеркнул представитель сети, планируют развивать и в России.

Впервые подобный формат работы торговых точек запустили в США в середине 2010-х годов, пояснил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В дальнейшем такой способ функционирования розничных сетей распространился в ряде азиатских стран, включая Сингапур и Китай. В России же подобный формат до «ВкусВилла» еще никто не запускал, добавил он.

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Однако, как уточнил эксперт, подобный формат работы за это время так и не получил широкого распространения в США и азиатских странах. Это обусловлено растущими рисками краж в период отсутствия на месте обслуживающего персонала, заключил аналитик. «Будет ли работать такой формат в России, покажет только время», — резюмировал Бурмистров.

В начале апреля 2024 года агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщило о покупке «ВкусВиллом» 95 процентов сервиса по доставке готовой еды в офисы «Обед.ру». Представитель продуктового ретейлера объяснил подобное решение необходимостью наращивать присутствие сети в сегменте корпоративного питания. Подобная крупная покупка не стала первой для компании за последнее время. В ноябре 2023 года «ВкусВилл» приобрел бренд и основные активы сети «Андерсон» за 600-800 миллионов рублей.

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