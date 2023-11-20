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08:11, 20 ноября 2023Экономика

«Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон»

«Ъ»: «Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон» за сотни миллионов рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сделка оценивается в 600–800 миллионов рублей. Во «Вкусвилле» изданию уточнили, что уже закрыли сделку по покупке бренда «Андерсон» и основных активов сети. Компании выкупила ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».

В мае российская сеть супермаркетов зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru, на сайте опубликован каталог товаров ритейлера для оптового заказа в Казахстан.

Ранее сообщалось, что «ВкусВилл» перестала продавать алкоголь во всех своих магазинах в Москве и Московской области.

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      Юлия Мискевич
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