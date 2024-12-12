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10:46, 12 декабря 2024Мир

Избранный Трампом советник по нацбезопасности пообещал вернуться к давлению на Иран

Кандидат Трампа в советники по нацбезопасности Уолц пообещал давить на Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа в советники по национальной безопасности Майк Уолц пообещал вернуться к политике максимального давления на Иран. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Уолца, Вашингтон должен вернуться к политике, которую проводила первая администрация Трампа. «Мы должны ограничить их денежные средства. Мы должны ограничить их нефть», — сказал он.

Ранее уходящий с поста президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России, Китаю, КНДР и Ирану, который подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между указанными странами. Предполагается, что документ должен стать дорожной картой для будущей администрации Трампа.

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