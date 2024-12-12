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21:42, 12 декабря 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на сквозные трещины в квартирах

В Красноярске жильцы аварийного дома живут со сквозными трещинами в квартирах
Виктория Клабукова

Кадр: «ТВК Красноярск» / «ВКонтакте»

В Красноярске жильцы одного из аварийных домов жалуются на возмутительное состояние конструкций. Как выглядит здание, передает телеканал ТВК.

В обветшалом виде пребывает дом по улице Энергетиков. По словам местных жителей, управляющая компания не занимается зданием уже десять лет. На фасаде трещины достигли такого размера, что в них можно просунуть руку. Есть сквозные щели и в квартирах. Деревянные перекрытия прогнили, пол в помещениях начал проваливаться. Ремонт в доме за это время проводили — заменили кровлю. Однако под весом новой крыши стены начали трескаться. Обслуживанием дома, по сути, занимаются жильцы — сами сбивают сосульки и следят за электрощитками.

В УК ситуацию оправдали недобором штата: у дома задолженность в 300 тысяч рублей, в связи с чем на зарплату сотрудникам не хватает средств. «Если люди говорят, что УК ничего не делает, нет дворника, но. У них разве нет тепла? Нет воды? Водоотведения, горячей воды? Все есть», — высказались в руководстве организации.

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Дом был построен еще в 60-х для временного поселения, делятся собственники. Из документов, которые они поднимали, пытаясь сменить УК, стало известно, что аварийной постройку признали еще в 2014 году. К расселению с тех пор так и не приступали. На просьбу предоставить маневренное жилье жильцам предложили комнату в общежитии, что несопоставимо с квартирой.

Насчет даты присвоения статуса версии расходятся. В обслуживающей организации утверждают, что здание признали ветхим в 2017 году, а в мэрии настаивают на июле 2024-го. В любом случае расселение планируется только в 2040 году.

Ранее в Следкоме заинтересовались ситуацией с расселением обветшалого барака в другом российском городе, Новосибирске. Как выяснилось, дом числится аварийным уже сорок лет.

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