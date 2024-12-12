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12:09, 12 декабря 2024Культура

Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему

Певица Лолита порассуждала о необходимости заводить новый роман
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Певица Лолита Милявская порассуждала о необходимости заводить новый роман. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка рассказала, что она приболела и задумалась о том, требуется ли ей мужская забота. «Может, правда стоит кого-то найти для того, чтобы, когда мне будет плохо, кто-то будет рядом?» — задалась вопросом певица.

Затем Лолита отметила, что на утро после приема лекарств ей стало намного лучше. «[И я подумала] да нет, лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо», — сказала она, показав человечка из печенья.

Ранее Лолита Милявская высказалась о будущем блогерши Анастасии Ивлеевой после скандала вокруг «голой вечеринки».

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