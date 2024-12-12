В России лучший продавец «Доширака» не вернулся живым после съезда компании

Mash: лучшего продавца «Доширака» нашли под окнами гостиницы в Екатеринбурге

Двукратный лучший продавец «Доширака» в России не вернулся живым после съезда компании в Екатеринбурге. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 45-летнего мужчину нашли во внутреннем дворе отеля «Московская горка». Его жене объявили, что трагедия произошла из-за случайности.

Супруга в эту версию не поверила, она допустила, что на торгового представителя могли напасть коллеги и жестоко его избить. Россиянка предположила, что ими могла двигать зависть.

По факту случившегося была назначена проверка. Компания «Доширак» пообещал помочь вдове с организацией похорон сотрудника, однако после завершения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошло покушение на главу агрокомпании «Незамаевское». Мужчина заявил, что в прошлом не получал угроз и никого не подозревает. Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.