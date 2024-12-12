Медведев допустил переговоры по Украине с участием Трампа

Медведев: диалог по Украине с участием Трампа возможен с учетом интересов России

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием администрации избранного президента США Дональда Трампа возможны с учетом интересов Москвы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По словам политика, необходимо учесть реальную ситуацию, сложившуюся на земле, изменения в Конституции РФ, условия, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта, а также вероятность членства Украины в НАТО.

«Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США, наверное, возможны. Но до этого надо дожить», — уточнил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Он отметил, что Москва не может позволить дальнейшее приближение враждебного блока НАТО к своим рубежам.