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15:03, 12 декабря 2024Мир

Медведев допустил переговоры по Украине с участием Трампа

Медведев: диалог по Украине с участием Трампа возможен с учетом интересов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием администрации избранного президента США Дональда Трампа возможны с учетом интересов Москвы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По словам политика, необходимо учесть реальную ситуацию, сложившуюся на земле, изменения в Конституции РФ, условия, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта, а также вероятность членства Украины в НАТО.

«Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США, наверное, возможны. Но до этого надо дожить», — уточнил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Он отметил, что Москва не может позволить дальнейшее приближение враждебного блока НАТО к своим рубежам.

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