В МИД России высказались о членстве Украины в НАТО

Рябков: членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России

Вступление Украины в Североатлантический альянс категорически неприемлемо для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Членство Украины в НАТО для нас категорически неприемлемо, и втягивание Украины в НАТО было одной из главных причин начала специальной военной операции», — сказал он.

По его словам, Москва не может позволить дальнейшее приближение враждебного блока НАТО к своим рубежам. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россию и Украину связывает тысячелетняя история, а множество русских и русскоязычных граждан, проживающих на украинской территории, не разделяют «атлантические амбиции нынешней группы, стоящей во главе квазигосударства».

Ранее Рябков заявил, что Москва изучит тезисы и предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Дипломат уточнил, что Россия открыта для предложений по урегулированию украинского конфликта.