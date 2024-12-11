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15:07, 11 декабря 2024Мир

МИД России прокомментировал заявления Трампа о мирных переговорах по Украине

Рябков: РФ изучит тезисы Трампа по Украине, но изучить не значит согласиться
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Москва изучит тезисы и предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине, но изучить не значит согласиться. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Если следующая администрация США настроена серьезно заняться этим вопросом и будет выдвигать здесь те или иные идеи, конечно же, с нашей стороны будет открытая позиция, мы это изучим. Но изучить не равнозначно согласиться. Все то, что является абсолютно неотъемлемым остовом, фундаментом нашей позиции, многократно излагал президент», — уточнил высокопоставленный дипломат.

Ранее Трамп назвал прекращение украинского конфликта своей приоритетной задачей на посту президента США. Он уточнил, что для него также важно урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, однако боевые действия в этом регионе прекратить «не так сложно, как конфликт Украины и России».

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