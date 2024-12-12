Мигрант не выжил после трюка в московском торговом центре

35-летний мигрант не выжил после трюка в торговом центре «Афимолл» в Москве

35-летний мигрант из Таджикистана не выжил после трюка в торговом центре «Афимолл» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «MK: срочные новости».

По информации портала, мужчина пытался выполнить кульбит при прыжке с одного этажа московского торгового центра на другой, и в итоге упал с высоты шестого этажа.

Врачи не смогли помочь пострадавшему.

Ранее сообщалось, что в московском ТЦ взорвался смартфон. В результате пострадали два человека, у них были зафиксированы ожоги лиц. Из-за взрыва гаджета в помещении начался пожар, проводилась эвакуация.