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13:51, 12 декабря 2024Экономика

Москвичи резко отвернулись от ипотеки

Росреестр: количество ипотечных сделок в Москве упало на 12,5 процента
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В ноябре 2024 года жители Москвы резко отвернулись от кредитов на жилье — количество ипотечных сделок снизилось на 12,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2023-м. Такие данные приводит столичное управление Росреестра, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В последний месяц осени в столице было зарегистрировано 8800 договоров ипотечного жилищного кредитования, рассказали в ведомстве. По сравнению с октябрем текущего года показатель упал на 26 процентов.

Всего с января по ноябрь 2024-го Росреестр зарегистрировал 109,6 тысячи ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках жилья Москвы. Это меньше результатов за тот же период прошлого года на 13 процентов.

Ранее стало известно, что россияне перестали досрочно гасить ипотеку — объем выплаченных раньше срока кредитов на жилье достиг двухлетнего минимума. По словам специалистов, этот показатель снижается с третьего квартала 2023 года — тогда он достигал рекордных за всю историю наблюдений 548,3 миллиарда рублей, а теперь опустился до 343,5 миллиарда.

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