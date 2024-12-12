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14:09, 12 декабря 2024Бывший СССР

На Украине вынесли приговор председателю Госдумы России

СБУ: на Украине приговорили к 15 годам тюрьмы председателя Госдумы РФ Володина
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

На Украине суд заочно приговорил председателя Государственной Думы Российской Федерации (РФ) Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что спикера нижней палаты российского парламента осудили по статье Уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. В частности, его обвиняют в том, что он поставил на голосование постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на Украине суд заочно вынес приговор бежавшему из страны депутату от партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрею Одарченко. По версии следствия, Одарченко пытался подкупить руководство Минвосстановления Украины.

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