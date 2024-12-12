На Украине заявили о минировании госзданий

На Украине прошла волна сообщений о минировании зданий

На Украине прошла волна сообщений о минировании государственных зданий. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на национальную полицию.

По информации издания, 12 декабря по всей Украине начали поступать сообщения на электронные почты государственных учреждений о минировании зданий. «Взрывоопасных предметов не обнаружено», — сообщили в украинской полиции.

Сообщается, что проверка всех зданий, куда пришли сообщения, продолжается.

Ранее в полиции Украины сообщили о разоблачении наркодилеров, которые переодевались в военную форму. Так они хотели отвести от себя подозрения.