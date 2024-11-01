В Киеве задержали маскировавшихся под военных наркодилеров

Нацполиция Украины: в Киеве задержали наркодилеров, маскировавшихся под военных

Украинские силовики разоблачили в Киеве группу наркодилеров, которые распространяли наркотики, переодеваясь в военную форму, чтобы отвести от себя подозрения. Об этом сообщает столичная Нацполиция на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что сбыт кокаина, амфетамина и каннабиса наладил 31-летний житель Киевской области, имевший судимость. Для сбыта наркотиков он привлек двух своих знакомых. Полиция также сообщила, что стоимость изъятых веществ, по оценкам черного рынка, составляет полмиллиона гривен (примерно 1,2 миллиона рублей).

Во время обысков в квартирах дилеров были найдены граната и пистолет с патронами. Фигурантам было сообщено о подозрении по двум уголовным статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Нацполиция Украины обезвредила масштабную наркогруппировку и изъяла партию наркотиков на 15 миллионов гривен (33 миллиона рублей). Сбыт веществ проходил через интернет-магазин в Telegram.