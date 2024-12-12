На Вуди Аллена подал в суд бывший сотрудник

Уволенный Вуди Алленом шеф-повар Херми Фахардо подал на режиссера в суд

Шеф-повар Херми Фахардо подал в суд на режиссера Вуди Аллена из-за увольнения. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает источник, Фахардо заявил, что его уволили из-за участия в военных учениях армии США. По словам повара, увольнение было незаконным, так как он сразу предупредил Аллена и его супругу, что ему понадобятся отгулы на сборы. По итогу собеседования постановщик нанял его на полный рабочий день с годовой ставкой 85 тысяч долларов (около 8,7 миллиона рублей). Однако Херми вернулся с учений на день позже, после чего вскоре был уволен.

Как рассказал Фахардо журналистам, Аллен обсчитал его на 300 долларов при оплате отработанного периода. Кроме того, после увольнения режиссер с супругой раскритиковали его кулинарные способности, хотя изначально были в восторге от приготовленных шефом блюд.

Ранее стало известно, что новый проект культовый режиссер собирается снимать в Европе. 88-летний Аллен признавался, что будет готов снять новую картину только в случае достойного финансирования, так как он создает свои фильмы на собственные средства.