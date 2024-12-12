На Западе указали на ложную необходимость победы над Россией

ABC: испанский генерал Бернардес заявил о ложной необходимости победы над РФ

Испанский генерал Луис Фелиу Бернардес в статье для газеты ABC заявил, что западные страны уверовали в ложное представление что, их собственное выживания зависит от победы над Россией на Украине.

Как указал Бернардес, Запад считает, что мир на Украине должен наступить с победой Украины и поражением России, однако это мнение кажется малореальным. «Военное поражение России спустя тысячу дней боевых действия не представляется возможным», — подчеркнул генерал.

Ранее журналист Хосе Гулао указал на действия Запада, которые приближают ядерный конфликт. По его мнению, разрешение, данное Киеву президентом США Джо Байденом наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, привело к тому, что НАТО оказался вовлечен в прямой военный конфликт с Россией.