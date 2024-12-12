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10:04, 12 декабря 2024Экономика

Назван срок заселения нового города на Арабатской стрелке

Сальдо: новый город на Арабатской стрелке начнут заселять в 2025 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заселение нового города на Арабатской стрелке начнется в 2025 году. К настоящему моменту почти все коммуникации уже проложены, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Строительные работы стартовали, первая очередь города рассчитана на проживание 30 тысяч человек. По словам Сальдо, в населенном пункте прокладывают современные инженерные коммуникации, возводят новые очистные сооружения и увеличивают возможность энергоснабжения.

Когда с работа с коммуникациями завершится, рабочие приступят к массовому строительству жилья и инфраструктуры: школ, детских садов, больниц и других объектов. «Для того, чтобы люди начали заселяться в новые дома, осталось совсем немного времени. Спрос очень высокий», — отметил губернатор.

Ранее Сальдо рассказал о состоянии Херсона. По его словам, на улицах города не осталось людей.

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