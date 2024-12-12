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17:11, 12 декабря 2024Силовые структуры

Осужденного на пожизненный срок вывезли из колонии «Черный дельфин» из-за новой расправы

СК: осужденный за убийство бывшей жены и сына Шевцов доставлен в Петербург
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербург из колонии «Черный дельфин» доставлен пожизненно осужденный Виталий Шевцов в связи с новым подозрением в совершении особо тяжкого преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина отбывает наказание за расправу над бывшей женой и пятилетним мальчиком, с которыми он расправился в 2011 году. Теперь выяснилось, что жертвой Шевцова стала 11-летняя девочка.

В СК предоставили оперативное видео с этапированным осужденным.

На кадрах виден Шевцов на костылях, которого доставили к следователю.

Его причастность к преступлению подтвердили результаты генетической судебной экспертизы. По версии следствия, он ночью 24 сентября 2002 года на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана напал на девочку и нанес ей множественные удары по голове тупым предметом, затем изнасиловал. От полученных телесных повреждений она не выжила.

Шевцову предъявлено обвинение, на допросе он полностью признал вину. Следователи выясняют его причастность у другим аналогичным преступлениям.

Ранее 12 декабря сообщалось, что в Удмуртии суд приговорил россиянина к пожизненному заключению за двойную расправу из-за ревности.

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