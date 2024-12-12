Пашинян пожаловался на отопление зданий правительственной дачи

Все помещения правительственной резиденции Армении плохо отапливаются. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Позвольте мне сказать что-то личное. Все дома в нашей правительственной даче зимой нормально не отапливаются», — рассказал политик.

Пашинян пожаловался на отопление правительственной дачи на заседании правительства и рассказал о необходимости включать дополнительные обогреватели. Он указал на невозможность оплачивать подобные расходы из личных средств. При этом армянский премьер указал, что технический персонал здания правительства страны включает свет в помещениях даже в дни без мероприятий.

Ранее Пашинян назвал главные причины миграции из Армении. Политик также выразил мнение, что благодаря политике его правительства стоящие перед Арменией вызовы «отчасти решены, но появляются новые».