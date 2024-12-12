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14:48, 12 декабря 2024Мир

В России отреагировали на желание Евросоюза присутствовать на переговорах Москвы и Киева

Джабаров допустил присутствие Китая, Индии и Венгрии на переговорах по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине могут присутствовать страны, которые занимают нейтральную позицию, например Индия, Китай и Венгрия, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас об обязательном присутствии Евросоюза на переговорах Москвы и Киева.

«Я не могу понять, а Евросоюз — нейтральная сторона, чтобы они присутствовали? Присутствовать могут страны, которые занимают нейтральную позицию. А союз, который заинтересован в продолжении конфликта, который все эти годы поставлял на Украину в огромном количестве вооружения, не является стороной переговоров. Им там делать нечего», — заявил Джабаров.

Я думаю, что на переговорах могут присутствовать только страны, которые не участвовали. Допустим, Индия, Китая, Венгрия, которая старалась как-то вопросы решать, либо другие нейтральные страны

Владимир Джабаровпервый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам

При этом сенатор отметил, что если Евросоюз захочет участвовать в переговорах как одна из противоборствующих сторон, то тем самым страны союза признают свое прямое участие в конфликте.

«Тогда мы имеем все права разговаривать с ними как со стороны конфликта и действовать против Евросоюза как против стороны конфликта, если будет такая необходимость», — заключил он.

Ранее Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза (ЕС) должны продолжать оказывать поддержку Киеву, не оглядываясь на возможную политику США.

Также она отметила, что если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать, передает РИА Новости.

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