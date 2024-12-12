Глава евродипломатии Каллас раскрыла стратегию по Украине в случае отказа США помогать

Страны Европейского союза (ЕС) должны продолжать оказывать поддержку Киеву, не оглядываясь на возможную политику США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в комментарии изданию Guardian.
«Если они [США] сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия», — поделилась стратегией глава евродипломатии на случай отказа Вашингтона помогать украинской стороне.
По словам Каллас, помощь Украине является «инвестицией» в глобальную безопасность и безопасность ЕС.
Ранее Каллас заявила, что от замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется. По словам бывшего премьер-министра Эстонии, Россия имеет «законное право» на активы, захваченные Западом после начала боевых действий на Украине в начале 2022 год. Однако, подчеркнула она, блок должен использовать замороженные деньги для восстановления Украины, прежде чем передавать все, что осталось.