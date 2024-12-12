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11:53, 12 декабря 2024Мир

Глава евродипломатии Каллас раскрыла стратегию по Украине в случае отказа США помогать

Каллас: ЕС должен продолжить поддерживать Киев, не оглядываясь на США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны продолжать оказывать поддержку Киеву, не оглядываясь на возможную политику США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в комментарии изданию Guardian.

«Если они [США] сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия», — поделилась стратегией глава евродипломатии на случай отказа Вашингтона помогать украинской стороне.

По словам Каллас, помощь Украине является «инвестицией» в глобальную безопасность и безопасность ЕС.

Ранее Каллас заявила, что от замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется. По словам бывшего премьер-министра Эстонии, Россия имеет «законное право» на активы, захваченные Западом после начала боевых действий на Украине в начале 2022 год. Однако, подчеркнула она, блок должен использовать замороженные деньги для восстановления Украины, прежде чем передавать все, что осталось.

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