Глава евродипломатии Каллас раскрыла стратегию по Украине в случае отказа США помогать

Каллас: ЕС должен продолжить поддерживать Киев, не оглядываясь на США

Страны Европейского союза (ЕС) должны продолжать оказывать поддержку Киеву, не оглядываясь на возможную политику США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в комментарии изданию Guardian.

«Если они [США] сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия», — поделилась стратегией глава евродипломатии на случай отказа Вашингтона помогать украинской стороне.

По словам Каллас, помощь Украине является «инвестицией» в глобальную безопасность и безопасность ЕС.

Ранее Каллас заявила, что от замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется. По словам бывшего премьер-министра Эстонии, Россия имеет «законное право» на активы, захваченные Западом после начала боевых действий на Украине в начале 2022 год. Однако, подчеркнула она, блок должен использовать замороженные деньги для восстановления Украины, прежде чем передавать все, что осталось.