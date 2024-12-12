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23:53, 12 декабря 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Полтавы

Подпольщик Лебедев: в пригороде Полтавы нанесли удар по месту дислокации ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В пригороде Полтавы нанесен удар по месту дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Подпольщик уточнил, что, согласно предварительной информации, под удар попали прибывшие на распределение остатки подразделений из Сумской области.

Лебедев также рассказал, что российские военные нанесли удар по ангару с 10-15 единицами техники ВСУ в Сумской области. Он указал, что был поражен ангар в городе Ромны.

До этого подпольщик информировал об ударе объекту украинских военных в Черниговской области. По его словам, атака пришлась на ангар в селе Прогресс, где ВСУ закрепляли взрывчатку к дронам-камикадзе. После атаки произошла «вторичная детонация», отметил Лебедев.

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