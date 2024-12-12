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23:52, 12 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска ударили по ангару с техникой ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по ангару с военной техникой ВСУ в Ромнах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что под удар попал ангар в городе Ромны. «По сведениям сопротивления, техники 10-15 единиц, есть колесная и гусеничная», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев также проинформировал об ударе по месту дислокации украинских подразделений в пригороде Полтавы. По его словам, атаке подверглись прибывшие на распределение остатки подразделений из Сумской области.

До этого подпольщик сообщил, что российские войска нанесли удар по месту расположения ВСУ в Харьковской области. В результате около 30 украинских бойцов получили ранения.

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