Российские войска ударили по ангару с техникой ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по ангару с военной техникой ВСУ в Ромнах

Российские военные нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что под удар попал ангар в городе Ромны. «По сведениям сопротивления, техники 10-15 единиц, есть колесная и гусеничная», — рассказал собеседник агентства.

Лебедев также проинформировал об ударе по месту дислокации украинских подразделений в пригороде Полтавы. По его словам, атаке подверглись прибывшие на распределение остатки подразделений из Сумской области.

До этого подпольщик сообщил, что российские войска нанесли удар по месту расположения ВСУ в Харьковской области. В результате около 30 украинских бойцов получили ранения.