ВС России нанесли удар по месту расположения ВСУ в Харьковской области

Лебедев: российские военные нанесли удар по месту расположения ВСУ в Кутьковке

Российские военные нанесли удар по месту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По информации представителя подполья, место дислокации украинских военных находилось в селе Кутьковка. В результате около 30 бойцов ВСУ получили ранения. Количество солдат, которым не удалось выжить, Лебедев не уточнил.

10 декабря в пророссийском подполье рассказали об ударе армии России по складу ВСУ в Донецкой народной республике. Он располагался в Константиновке.

Ранее Лебедев сообщал об атаке Вооруженных сил России на железнодорожную станцию в поселке Эсмань Сумской области. После этого к месту удара подъехали украинские военные, кареты скорой помощи, пожарные и грузовики.