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15:11, 12 декабря 2024Силовые структуры

Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за 12 пострадавших от его приказов россиян

Полковника ВСУ Матвиишин заочно осудили на 24 года за атаки БПЛА на гражданских
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил командира центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Матвиишина к 24 годам лишения свободы за 12 пострадавших от его приказов россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Матвиишин признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»). Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Как установил суд, по его приказам было совершено несколько террористических атак на российских военнослужащих в Курской и Брянской областях. Установлено, что в период с июня 2022 года по январь 2023 по приказам осужденного ВСУ совершили шесть террористических атак с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами на пункты расположения ВС России, не принимавших участие в специальной военной операции.

29 августа 2022 года фигурант был объявлен в международный розыск. 16 апреля 2024 году Хамовнический суд Москвы заочно арестовал его.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Матвиишин находился на позициях своего подразделения в Черниговской и Сумской областях. Оттуда он отдавал приказы об ударах беспилотниками по территориям Курской и Брянской областей. В результате этих атак пострадали не менее 12 гражданских, которые получили ранения разной степени тяжести.

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