Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за 12 пострадавших от его приказов россиян

Полковника ВСУ Матвиишин заочно осудили на 24 года за атаки БПЛА на гражданских

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил командира центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Матвиишина к 24 годам лишения свободы за 12 пострадавших от его приказов россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Матвиишин признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»). Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Как установил суд, по его приказам было совершено несколько террористических атак на российских военнослужащих в Курской и Брянской областях. Установлено, что в период с июня 2022 года по январь 2023 по приказам осужденного ВСУ совершили шесть террористических атак с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами на пункты расположения ВС России, не принимавших участие в специальной военной операции.

29 августа 2022 года фигурант был объявлен в международный розыск. 16 апреля 2024 году Хамовнический суд Москвы заочно арестовал его.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Матвиишин находился на позициях своего подразделения в Черниговской и Сумской областях. Оттуда он отдавал приказы об ударах беспилотниками по территориям Курской и Брянской областей. В результате этих атак пострадали не менее 12 гражданских, которые получили ранения разной степени тяжести.