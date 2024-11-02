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16:16, 2 ноября 2024Силовые структуры

Полковника ВСУ заочно осудят за 12 пострадавших от его приказов россиян

В России заочно осудят полковника ВСУ Матвиишина за атаки БПЛА на гражданских
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России заочно осудят полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Матвиишина за совершение террористических актов, от которых пострадали 12 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2022 году Матвиишин находился на позициях своего подразделения в Черниговской и Сумской областях. Оттуда он отдавал приказы об ударах беспилотниками по территориям Курской и Брянской областей. В результате этих атак пострадали не менее 12 гражданских, которые получили ранения разной степени тяжести.

Он обвиняется по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве начнут заочно судить полковника ВСУ.

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