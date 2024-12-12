Премьер Великобритании и лидер оппозиции поспорили из-за еды

Стармер и лидер оппозиции Баденок поспорили из-за сэндвичей и стейков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок поспорили из-за еды. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Ранее Баденок рассказала, что не особо любит сэндвичи и не считает их «настоящей едой», уточнив, что иногда обедает стейком.

«Я думаю, что он [Стармер] был удивлен узнать, что лидеру оппозиции приносят на обед стейк. Премьер-министр вполне доволен обедом из сэндвичей», — заявил официальный представитель офиса премьера. Помимо этого, он раскрыл предпочтения политика — по его словам, Стармер ест сэндвичи с тунцом и иногда — жареные сэндвичи с сыром.

На Даунинг-стрит также назвали сэндвич «великим британским институтом», который каждый год приносит экономике Соединенного Королевства по восемь миллиардов фунтов стерлингов.

«У премьер-министра есть время отвечать на мои шутки про обед… Однако нет времени на фермеров, которые производят нашу еду», — возмутилась в ответ Баденок.

Ранее в Сербии министра высмеяли из-за заявления о том, что для полноценного питания человеку необходимо всего два куриных яйца в день.