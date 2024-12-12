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23:43, 12 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности дела о педофилии экс-директора челябинского завода

Экс-директор ЧЭМК Ходоровский признался в сексе с несовершеннолетними
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Калининский районный суд Челябинска признал экс-директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского виновным в развратных действиях и получении сексуальных услуг несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте суда.

Обвиняемый полностью признал вину в преступлениях по статьям «Развратные действия», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», а также в изготовлении и распространении материалов порнографического характера.

Между Ходоровским и прокуратурой Челябинской области было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательном сроком три года.

73-летний Ходоровский был арестован в июне, а в ноябре отпущен под домашний арест в связи с активным сотрудничеством со следствием. Челябинская прокуратура отказалась комментировать условный приговор осужденному. Представители надзорного ведомства не стали отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

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