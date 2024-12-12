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12:27, 12 декабря 2024Экономика

Россиянам посоветовали рассыпать у подъезда гранитную крошку

Химик Денисова: от падения на лед лучше всего защитит гранитная крошка
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Гололед эффективнее всего обрабатывать гранитной крошкой. Об этом NEWS.ru рассказала преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Арина Денисова.

Такая смесь также является самым экологичным средством. Она безопасна в использовании, поскольку не вредит придомовым покрытиям, домашним животным и садовым растениям, а также легко смывается и не образует грязь на снегу.

Следующий популярный способ обработки — песок. Он эффективен в борьбе с гололедом и безопасен для окружающей среды. Неудобство песка — в том, что он может попасть домой и оставлять грязные следы. Песок также сложно приобрести в небольших количествах, поскольку в большинстве случаев он продается крупными объемами от нескольких десятков килограммов.

Поваренная соль, несмотря на дешевизну, со временем вредит асфальту, бетону или плитке. При таянии снега соль попадает на газоны, нанося ущерб садовым растениям и почвенным организмам. К тому же соль может навредить домашним животным, особенно собакам.

Ранее россиянам посоветовали обрабатывать обувь специальным спреем, чтобы защитить ее от реагентов, которыми посыпают улицы зимой.

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