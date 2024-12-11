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20:19, 11 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали способ защитить обувь от реагентов

Мосжилнадзор: для защиты от реагентов нужно обрабатывать обувь спреем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Для защиты от реагентов, которыми посыпают тротуары при гололедице, нужно обрабатывать обувь специальным спреем. Такой совет россиянам дали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, передает «Радио 1».

«Есть специальные водоотталкивающие средства, которые образуют защитный слой на поверхности обуви. За 30-60 минут до выхода на улицу желательно обработать обувь», — рассказали в ведомстве. Эксперты также отметили необходимость учитывать материал ботинок при выборе спрея.

Очищать обувь от грязи и реагентов лучше сразу после прогулки. Для кожи лучше подойдет мягкая влажная тряпка, а для замши — щетка или резиновая губка. После ботинки необходимо просушить при комнатной температуре. При этом ставить на батарею нельзя — так обувь может потерять форму, пересохнуть или повредиться из-за высокой температуры. При появлении белых разводов и выпуклостей от соли можно использовать специальный очиститель.

Ранее сообщалось, что количество выпавшего за последние три дня в Москве снега превысило норму в два раза. Средняя высота снежного покрова в столице достигла 19 сантиметров.

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