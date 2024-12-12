Россияне погасили часть просрочки перед банками

В октябре размер просрочки по кредитам в России снизился до ₽555,99 млрд

В октябре размер просрочки по кредитам в России снизился на 14 процентов. О том, что граждане погасили часть долгов перед банками, со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает газета «Ведомости».

За месяц уровень просрочки до 90 дней в общем объеме действующих кредитов сократился с 1,58 до 1,35 процента. Суммарный размер просроченных платежей за месяц упал с 646,45 до 555,99 миллиарда рублей. Весь портфель действующих ссуд на конец октября составил 41,21 триллиона рублей.

При этом год назад на рынке была иная динамика — объем просроченных платежей и их доля во всех выданных кредитах с сентября по октябрь выросли с 353,2 миллиарда рублей и 1,07 процента до 436,97 миллиарда рублей и 1,29 процента соответственно.

Доля просрочек по автокредитам снизилась с 1,61 до 1,24 процента, а объем займов — почти на 18 процентов, до 32,41 миллиарда рублей. В ипотеке доля просроченных платежей упала с 1,09 до 0,79 процента, объем кредитов — на 26 процентов, до 172,43 миллиарда рублей. Касательно кредитов наличными просрочка снизилась с 1,85 до 1,71 процента, а объем — на 7,6 процента, до 191,88 миллиарда рублей.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича, тенденция объясняется техническими факторами, в том числе продажей задолженности коллекторским агентствам, а также реструктуризацией проблемных кредитов. На динамику «ранней» просрочки мог повлиять рост располагаемых доходов населения, добавил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Свой вклад также внесла работа ЦБ по ужесточению макропруденциального регулирования и уровня процентных ставок, отметил управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.

Министерство юстиции на днях предложило запретить кредиторам подключать судебных приставов к сбору долгов россиян в течение года после их появления. Поправки позволят расширить досудебное урегулирование споров по долгам и «снизят нагрузки на органы принудительного исполнения». Помимо введения указанной отсрочки, которая существенно ограничит возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физлиц с привлечением приставов, соответствующий законопроект предусматривает введение платы за такие услуги.