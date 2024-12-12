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20:19, 12 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин из ревности ударил сожительницу и сам оказался в больнице

В Серпухове мужчина из ревности убил сожительницу и сам оказался в больнице
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковном Серпухове 46-летний мужчина приревновал 37-летнюю сожительницу и ударил ее по голове. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, удар был настолько сильный, что спасти женщину не удалось. Сам подозреваемый после совершения преступления поранился и был доставлен в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что на Урале Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в истязании двухлетней падчерицы и расправе над ней.

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