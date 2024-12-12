Россиянин попытался сжечь мать-инвалида и получил 11 лет колонии

Суд дал 11 лет жителю Новочеркасска за попытку сжечь мать-инвалида

Новочеркасский суд вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя, который попытался сжечь мать-инвалида полгода назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, признав виновным по статьям о покушении на расправу и об уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, в июне подсудимый, находясь в квартире по улице Клещева в Новочеркасске, поссорился со своей 54-летней матерью и поджег мебель в комнате, где она находилась. После этого злоумышленник покинул квартиру и закрыл дверь на ключ.

Женщине удалось спастись благодаря помощи соседей.

Ранее в Бурятии суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима местного жителя за покушение на бывшую сожительницу, ее подругу и трех детей.