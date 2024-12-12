Россиянин принял девушек за юношей, спровоцировал драку и попал на видео

В Красноярске пассажир автобуса подрался с двумя девушками

В Красноярске пассажир автобуса принял девушек за юношей, после чего между ними последовала драка. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание Sibnovosti.ru.

Как пишет издание, две студентки, одна из которых несовершеннолетняя, ехали в автобусе, следовавшем по маршруту №83. Со слов девушек, пассажир якобы в нецензурной форме потребовал от них замолчать, называя их мальчиками, и угрожал избить. Это спровоцировало конфликт, переросший в драку, которая попала на видео.

На кадрах видно, что одна из пострадавших первая ударила мужчину в лицо с локтя. После этого россиянин набросился на девушек с кулаками — одной из них он сломал нос, а второй плюнул в лицо. В результате одна из девушек выпнула мужчину из автобуса.

После случившегося студентки написали заявление в полицию. Проводится проверка. В департаменте транспорта, в свою очередь, заявили, что «никто не был в крови и не чувствовал себя пострадавшим, не просил заявить в полицию, остановить автобус, поэтому все поехали дальше».

Ранее в Новосибирске водитель автобуса толкнул 73-летнюю пассажирку в снег после спора из-за двери. Мужчину уволили.