Россиянка побывала в Будапеште и раскрыла семь необычных привычек местных

Российская путешественница побывала в Будапеште и раскрыла семь необычных привычек местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание, что венгры привыкли завтракать плотно. В утренний прием пищи они обычно включают свежий хлеб с паштетом из гусиной печени, который называют либамай.

Блогерша добавила, что местные жители ходят за покупками с сумками-тележками. «Такая имеется у каждой домохозяйки в Будапеште независимо от возраста и социального положения», — написала она.

Также россиянку удивило, что на венгерских рынках продаются трюфели, которые повара с удовольствием используют в блюдах. Жители этой страны в целом любят что-то покупать, особенно на распродажах, добавила она.

Еще россиянка заметила в Будапеште много ухоженных и стильных венгерок. «Местные девушки и женщины любят ухаживать за собой, не чураются яркого макияжа, маникюра, носят обувь на каблуках. Они не стесняются своей женственности и всячески подчеркивают ее с помощью одежды», — уточнила автор.

Кроме того, она отметила, что жители Венгрии любят в плохую погоду греться в термальных источниках, многие из которых находятся под открытым небом.

Еще одна особенность, которую выделила россиянка, — сдержанность и необщительность венгров. «Это не от какой-то природной злобности — просто в местной культуре не принято открыто выражать свои эмоции и широко улыбаться незнакомым людям», — заключила она.

Ранее другая тревел-блогерша рассказала, как одеваются женщины в Италии. По ее словам, она любовалась стилем пожилых итальянок.