Россиянке по ошибке удалили 16 зубов

Жительнице Хабаровска по ошибке удалили 16 зубов

Жительнице Хабаровска по ошибке удалили 16 зубов. Ей удалось добиться компенсации в размере более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в октябре 2023 года россиянка обратилась в стоматологическую клинику для лечения и протезирования ротовой полости. Ей удалили 16 зубов и поставили протезы. Со временем у пациентки возникли сильные осложнения и боли. С ее слов, она неоднократно обращалась в стоматологию, где ей делали протезирование, но проблемы не устранялись, а дискомфорт усиливался.

Тогда россиянка решила обратиться в другую клинику. В новом медцентре медики сообщили, что необходимости в удалении 16 зубов не было, а способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям пациентки. После этого женщина обратилась в суд и выиграла его.

Ранее жительнице Подмосковья удалили 32 зуба. Первые сутки после процедуры россиянка на здоровье не жаловалась, но потом пошла в ванную и потеряла сознание. Ее супруг вызвал бригаду медиков, однако реанимировать россиянку не удалось.