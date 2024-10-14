59-летняя женщина упала замертво после удаления 32-х зубов в клинике в Москве

Жительница Подмосковья упала замертво после удаления 32-х зубов в московской клинике. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям издания, россиянка обратилась в столичную стоматологию «Менделеев». Она планировала установить импланты. Врач удалил пациентке все зубы и отправил домой.
Первые сутки женщина чувствовала себя нормально и на здоровье не жаловалась, но потом пошла в ванную и потеряла сознание. Ее супруг вызвал бригаду медиков, однако реанимировать россиянку не удалось.
Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося. Предположительно, у женщины могло не выдержать сердце.
Ранее сообщалось, что в школе поселка Запорожское Ленинградской области четвероклассница битой выбила зубы 10-летнему мальчику на уроке физкультуры.