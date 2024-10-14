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13:41, 14 октября 2024Россия

59-летняя женщина упала замертво после удаления 32-х зубов в клинике в Москве

Shot: жительница Подмосковья упала замертво после удаления 32-х зубов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Подмосковья упала замертво после удаления 32-х зубов в московской клинике. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, россиянка обратилась в столичную стоматологию «Менделеев». Она планировала установить импланты. Врач удалил пациентке все зубы и отправил домой.

Первые сутки женщина чувствовала себя нормально и на здоровье не жаловалась, но потом пошла в ванную и потеряла сознание. Ее супруг вызвал бригаду медиков, однако реанимировать россиянку не удалось.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося. Предположительно, у женщины могло не выдержать сердце.

Ранее сообщалось, что в школе поселка Запорожское Ленинградской области четвероклассница битой выбила зубы 10-летнему мальчику на уроке физкультуры.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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