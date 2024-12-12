Российские саперы получили партию «Ярлов»

«Комплит техник»: российским саперам передали бронежилеты «Ярл»

Саперы гуманитарного разминирования, выполняющие задачи в новых регионах России, получили первую партию специальных бронежилетов «Ярл». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Комплит техник», пишет ТАСС.

«В автомобильном центре "Дубровка" состоялась передача десяти комплектов набора сапера гуманитарного разминирования, которые были приобретены по инициативе руководства автосалона для компании "Комплит техник", выполняющей работы по очистке местности исторических регионов России от взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Защитный комплект разработан специалистами компании «БПР Ярл» по запросу инженерно-саперной службы. Он состоит из бронежилета, шлема с визором и сумки сапера с необходимым для работы инструментом. При изготовлении бронежилета используют сверхвысокомолекулярный полиэтилен и параарамидное волокно российского производства.

Исполнительный директор компании «Ярл» Роман Дудко отметил, что бронежилеты успешно прошли испытания на соответствие стандартам защиты от пуль и осколков. По его словам, комплект разработали при непосредственном участии саперов.

В июне стало известно, что тульский завод «Октава» госкорпорации «Ростех» поставил первую партию саперных бронежилетов «Оберег-С» группе гуманитарного разминирования, которая работает в новых регионах России. Бронежилет оснащен баллистическими пакетами специального класса защиты С2 и Бр1+.