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10:47, 12 декабря 2024Бывший СССР

Российский «Град» уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военные ударом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«"Град" морской пехоты Северного флота уничтожил несколько опорных пунктов противника на правом берегу Днепра», — написал он.

По словам главы региона, российские разведчики обнаружили замаскированные украинские пункты временной дислокации и передали координаты целей расчету РСЗО «Град». После этого по позициям ВСУ нанесли «сокрушительный удар». Отмечается, что огонь в режиме реального времени корректировали дроны разведки.

Ранее Владимир Сальдо назвал Херсон мертвым городом. Он также обвинил украинскую пропаганду в сокрытии происходящего в городе.

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