Сальдо: российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные ударом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«"Град" морской пехоты Северного флота уничтожил несколько опорных пунктов противника на правом берегу Днепра», — написал он.

По словам главы региона, российские разведчики обнаружили замаскированные украинские пункты временной дислокации и передали координаты целей расчету РСЗО «Град». После этого по позициям ВСУ нанесли «сокрушительный удар». Отмечается, что огонь в режиме реального времени корректировали дроны разведки.

Ранее Владимир Сальдо назвал Херсон мертвым городом. Он также обвинил украинскую пропаганду в сокрытии происходящего в городе.