Сладков: в случае перемирия с Украиной в окопах заговорят о предательстве

Российский военный корреспондент Александр Сладков выступил против заключения перемирия с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что в случае прекращения огня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушат договор, поскольку раньше украинская сторона уже поступала аналогичным образом. «Они проведут ротацию, доработают оборонительные сооружения, создадут запасы ГСМ, провизии и боеприпасов. А потом цинично кинут нас ... унизят и выставят дуралеями», пояснил военкор.

Сладков добавил, что в этом случае в подразделениях Вооруженных сил (ВС) России начнутся разговоры о предательстве. «Лично я потеряю веру в наши твердые намерения достичь победы с наименьшими потерями», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассмотрел предложенные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном тезисы и предложения о взаимном прекращении огня на Украине и обмене пленными в период Рождества. В ходе телефонной беседы с Орбаном российский лидер «не принял, но и не отклонил это предложение» о перемирии. «Наша цель [в рамках контактов с российской стороной] состояла в том, чтобы Рождество не было омрачено вооруженными действиями», — подчеркнул глава канцелярии Орбана.